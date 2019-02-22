В Туле разыскивают вандалов, которые отломали гирю на Пролетарской набережной
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Полиция Тулы разыскивает вандалов, которые 17 февраля, примерно с 15:50 - 16:05 отломали гирю на спортивной площадке, расположенной на Пролетарской набережной.
Правоохранители просят откликнуться всем лицам, располагающим любой информацией, которая поможет поймать и наказать виновных.
Телефон дежурной части УМВД России по Тульской области: 8 (4872) 32-22-49.
В Туле разыскивают вандалов, которые отломали гирю на Пролетарской набережной 1.
В Туле разыскивают вандалов, которые отломали гирю на Пролетарской набережной 2.
ИСТОЧНИК KP.RU