СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-22T11:40:20+03:00

Кадр из видео

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Полиция Тулы разыскивает вандалов, которые 17 февраля, примерно с 15:50 - 16:05 отломали гирю на спортивной площадке, расположенной на Пролетарской набережной.

Правоохранители просят откликнуться всем лицам, располагающим любой информацией, которая поможет поймать и наказать виновных.

Телефон дежурной части УМВД России по Тульской области: 8 (4872) 32-22-49.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/693480" frameborder="0"></iframe> В Туле разыскивают вандалов, которые отломали гирю на Пролетарской набережной 1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/693481" frameborder="0"></iframe> В Туле разыскивают вандалов, которые отломали гирю на Пролетарской набережной 2.

ИСТОЧНИК KP.RU