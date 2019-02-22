2019-02-22T08:50:35+03:00
Общество

Жители Тулы стали меньше разводиться

А свой любовный союз в 2018 году скрепили подписями 9260 пар
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В 2018 году органами ЗАГС Тульской области было зарегистрировано 12 501 рождение малыша. Из них первые дети составили 41%, вторые – около 40%, третьи – 14%. Мальчиков родилось 6374, а девочек 6032. Кроме того, из них 144 пары двойняшек.

В рамках акции «Подарок новорожденному», которая была инициирована губернатором Алексеем Дюминым, в 2018 году было вручено более 12 000 презентов. В 2019 акция будет продолжена.

В 2018 году свой любовный союз скрепили подписями 9260 пар. Количество разводов по сравнению с 2017 годом сократилось на 3%. По словам председателя комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова, этому способствовала совместная работа сотрудников органов ЗАГС и психологов кризисного центра помощи женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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