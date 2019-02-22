В Тульской области ночью горел деревянный дом
Причина пожара устанавливается
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22 февраля в д. Петрушино Алексинского района загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:32.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Дом и сарай сгорели полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU