Алексей Дюмин и Алексей Миллер обсудили развитие сотрудничества между Тульской областью и ПАО «Газпром»

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-21T19:10:13+03:00

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21 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Алексей Дюмин поблагодарил руководство ПАО «Газпром» за большую работу, направленную на стабильное обеспечение потребителей области природным газом, дальнейшую газификацию региона, успешную реализацию целого ряда социально значимых проектов.

На встрече были рассмотрены вопросы реконструкции действующих в Тульской области газораспределительных станций, наиболее приоритетной из которых является ГРС «Новотульская». Также обсуждались аспекты реализации социальных проектов компании. А в регионе в рамках программы «Газпром – детям», в том числе строительство ледового дворца, легкоатлетического манежа, открытых многофункциональных спортивных площадок.

По итогам рабочей встречи Алексей Дюмин и Алексей Миллер подтвердили заинтересованность в дальнейшем эффективном взаимодействии.

Фото: Правительство ТО

ИСТОЧНИК KP.RU