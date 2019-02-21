Ведущие тульские операторы индустрии фитнеса, здоровья и красоты объявили о создании ассоциации

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-21T16:24:16+03:00

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Некоммерческое объединение независимых организаций работающих в области формирования и поддержания здорового образа жизни в ассоциацию поможет росту интереса населения Тульской области к физической активности, правильному питанию и выведет отрасль на новый профессиональный уровень. С таким обращением выступили лидеры АЗФК «Движение» на февральском заседании Общественного совета при комитете по спорту Тульской области.

Ассоциация здоровья, фитнеса и красоты «Движение» была создана в конце 2018 года. В неё вошли 14 ведущих операторов индустрии фитнеса, здоровья и красоты Тульской области.

- Наша главная цель — приобщение туляков к здоровому образу жизни, - отметила один из лидеров ассоциации, основатель Центра ментального фитнеса Татьяна Попова. - Если работа с детьми и молодежью ведется на уровне образовательных учреждений, то мы (центры и клубы) нацелены на трудоспособное население, которое в работе и семейных заботах утрачивает контроль над профилактикой собственного здорового и бодрого самочувствия. Тем более, сейчас наша отрасль стремительно развивается, а городское пространство обретает новые площадки для открытых и свободных занятий.

- Большинство наших земляков ссылаются на занятость, когда встает вопрос о регулярной физической активности и правильном питании, - акцентировал внимание руководитель Первой тульской школы бега для взрослых IloveSuperSport Максим Шогин. - Наша практика показывает, что это самое большое заблуждение. Систематические занятия физкультурой, фитнесом, а также более грамотное составление рациона дисциплинируют и, напротив, выявляют в жизни всей семьи массу свободного времени для совместного развития и отдыха.

- Нас объединили региональные массовые мероприятия. Только ранее мы в них участвовали локально, стихийно и обособленно, - поддержала слова коллег основатель сети фитнес-клубов «Олимп» Татьяна Кардаш. - С образованием ассоциации мы планируем сделать эту работу совместной, системной, более интерактивной и интересной. И пусть сейчас многие задумываются об активности лишь для коррекции фигуры и борьбы с лишним весом, мы убеждены, что ассоциация даст импульс рождению мощного «Движения» ЗОЖников среди взрослого населения региона, для которых физическая активность станет стилем жизни и дорогой к здоровому долголетию.

АЗФК «Движение» планирует работу с предприятиями и организациями в части развития производственных гимнастик и корпоративных марафонов, разрабатывает проекты массовых интерактивных занятий — молодежных и семейных воркаутов, совместно с медицинскими центрами региона обсуждает внедрение фитнес-диспансеризации и уделяет особое внимание кадровому потенциалу отрасли.

Участники тульского «Движения» поддержали инициативу федеральной ассоциации операторов фитнес-индустрии о законодательном закреплении фитнеса и принятии профессиональных стандартов. Также Ассоциация открыта для новых участников, которые четко соблюдают базовые гарантии: безопасность, гигиену, высокий сервис и наличие штата квалифицированных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU