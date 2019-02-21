Житель Тульской области за пьяное вождение отправится на год в колонию
Также его лишили на 3 года права управлять транспортными средствами
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Ранее судимый 28-летний житель Заокского района признан виновным в нарушении правил дорожного движения.
Пьяный мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» без государственного регистрационного знака двигался вблизи дома 15 по ул. Нечаевское шоссе в поселке Заокский. Данный факт зафиксировали сотрудники полиции. Освидетельствование подтвердило у мужчины состояние алкогольного опьянения.
Суд назначил ему 1 год лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 50 000 рублей. Также его лишили на 3 года права управлять транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU