2019-02-21T13:08:26+03:00
Происшествия

На Красноармейском проспекте в Туле загорелся супермаркет BILLA

Эвакуировано 60 человек
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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21 февраля 2019 года, около полудня на Красноармейском проспекте в Туле загорелся супермаркет BILLA, расположенный в девятиэтажном доме.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты согласно рангу 2.

Пламя удалось погасить за 16 минут, сообщает региональное МЧС.

Пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек.

Личным составом спасено 26 человек, из них 4 ребенка.

На месте работает начальник Главного управления МЧС России по Тульской области генерал-майор внутренней службы Владимир Кий.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России на месте пожара работает 40 человек и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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