2019-02-21T11:35:17+03:00
Общество

21-23 февраля в Туле ограничат движение, остановку и стоянку

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения в Туле торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в будут введены следующие ограничения в организации дорожного движения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 22:00 21.02.2019 до 11:00 22.02.2019 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 22.02.2019 с 00:00 до 14:00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса;

в) 23.02.2019 с 08:00 до 22:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 22.02.2019 с 09:00 до 11:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 23.02.2019 с 08:00 до 22:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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