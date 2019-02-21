В Тульской области разбойник с ножом напал на прохожую
Сотрудники полиции в Узловой задержали подозреваемого в разбое.
Как выяснилось, злоумышленник в вечернее время на одной из улиц районного центра напал на 31-летнюю местную жительницу.
Угрожая ножом, он отобрал у женщины золотое кольцо и сбежал.
Потерпевшая обратилась в полицию и описала приметы злоумышленника.
Полицейские предположили, что нападавший похитил имущество, чтобы выручить за него деньги. Правоохранителям удалось выяснить место, куда мужчина прожал ювелирное изделие, а в дальнейшем смогли поймать и самого разбойника.
Предположительно, на преступление мужчина пошел, чтобы купить алкоголь.
32-летний безработный ранее судимый местный житель признался в хищении.
В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU