В Тульской области разбойник с ножом напал на прохожую

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-21T11:12:19+03:00

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело

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Сотрудники полиции в Узловой задержали подозреваемого в разбое.

Как выяснилось, злоумышленник в вечернее время на одной из улиц районного центра напал на 31-летнюю местную жительницу.

Угрожая ножом, он отобрал у женщины золотое кольцо и сбежал.

Потерпевшая обратилась в полицию и описала приметы злоумышленника.

Полицейские предположили, что нападавший похитил имущество, чтобы выручить за него деньги. Правоохранителям удалось выяснить место, куда мужчина прожал ювелирное изделие, а в дальнейшем смогли поймать и самого разбойника.

Предположительно, на преступление мужчина пошел, чтобы купить алкоголь.

32-летний безработный ранее судимый местный житель признался в хищении.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU