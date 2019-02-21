Подростка из Тульской области задержали за коноплю на чердаке

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-21T11:05:42+03:00

В настоящее время с ним проводятся следственные действия

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В СУ СКР по Тульской области на 16-летнего подростка возбудили уголовное дело. Парень подозревается в наркопреступлении и проходит по статье 228 УК РФ.

Как выяснилось, днем 15 февраля 2019 года полицейские нашли на чердаке дома молодого человека в селе Товарково Богородицкого района коноплю массой 212 грамм. Такое количество вещества соответствует крупному размеру.

Парень был задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU