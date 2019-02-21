Автопарк каршеринга в Туле решено увеличить

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-21T10:52:37+03:00

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В администрации Тулы обсудили итоги работы услуги каршеринг (вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок - прим.авт.).

Так, в январе и с начала февраля текущего года в Туле было совершено 1225 поездок. Причем, за 11 дней февраля – 696 поездок, или более 60 поездок в день.

Сейчас автопарк компании состоит из 18 машин. К лету его планируется увеличить до 30 автомобилей.

В феврале 2019 года примерно на 25% увеличена зона покрытия. Всего в 0,5% случаев – 6 поездках были негативные случаи (ДТП, эвакуация авто на штрафную стоянку и другие)

Наибольшее число поездок совершается в черте города. По 2-3 поездки в день приходится на посещение Ясной Поляны, поездок в сторону Калуги и в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU