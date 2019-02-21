2019-02-21T10:48:20+03:00
Общество

В 2018 году платные парковки принесли в бюджет Тулы более 28 млн рублей

Об этом сообщили в рамках заседания рабочей группы по контролю за целевым использованием средств, поступающих в бюджет Тулы от реализации проекта платного парковочного пространства
Виктория ЯКУШИНА
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В 2018 году платное парковочное пространство Тулы принесло в бюджет города 28 млн 473 тысяч рублей. Из них 12 млн 816 тысяч рублей - поступления от абонементов.

Также в бюджет города поступило 25 млн 826 тысяч рублей от взысканных административных штрафов за нарушение оплаты пользования платными парковками.

Таким образом, всего сумма поступлений в казну города составила 54 млн 300 тысяс рублей.

При этом, на содержание парковок администрацией города было потрачено 33 млн 365 тысяч рублей. В эту сумму включено содержание технических средств организации дорожного движения, уборку, расходы МКУ «Сервисный центр города Тулы» и УАТН.

Кстати

В 2015 году доход составил минус 21 млн 103 тысяч рублей с учетом закупки оборудования и обучения персонала.

В 2016 году – 810 тысяч рублей.

В 2017 году с учетом оптимизации – 12 млн 725 тысяч рублей.

В 2018 году с учетом мероприятий на содержание платного парковочного пространства общий доход составил 20 млн 935 тысяч рублей.

Для безопасности детей

Доходы от платных парковок еще в 2018 году решено реализовать на приведение в соответствие детских образовательных учреждений для обеспечения безопасности детей.

Так, уже выполнены работы по приведению в соответствие улично-дорожной сети в непосредственной близости от детских образовательных учреждений в Советском территориальном округе.

Комплекс аналогичных мероприятий в 2019 году планируется провести в Центральном округе на 21 объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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