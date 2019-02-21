В 2018 году платные парковки принесли в бюджет Тулы более 28 млн рублей
В 2018 году платное парковочное пространство Тулы принесло в бюджет города 28 млн 473 тысяч рублей. Из них 12 млн 816 тысяч рублей - поступления от абонементов.
Также в бюджет города поступило 25 млн 826 тысяч рублей от взысканных административных штрафов за нарушение оплаты пользования платными парковками.
Таким образом, всего сумма поступлений в казну города составила 54 млн 300 тысяс рублей.
При этом, на содержание парковок администрацией города было потрачено 33 млн 365 тысяч рублей. В эту сумму включено содержание технических средств организации дорожного движения, уборку, расходы МКУ «Сервисный центр города Тулы» и УАТН.
Кстати
В 2015 году доход составил минус 21 млн 103 тысяч рублей с учетом закупки оборудования и обучения персонала.
В 2016 году – 810 тысяч рублей.
В 2017 году с учетом оптимизации – 12 млн 725 тысяч рублей.
В 2018 году с учетом мероприятий на содержание платного парковочного пространства общий доход составил 20 млн 935 тысяч рублей.
Для безопасности детей
Доходы от платных парковок еще в 2018 году решено реализовать на приведение в соответствие детских образовательных учреждений для обеспечения безопасности детей.
Так, уже выполнены работы по приведению в соответствие улично-дорожной сети в непосредственной близости от детских образовательных учреждений в Советском территориальном округе.
Комплекс аналогичных мероприятий в 2019 году планируется провести в Центральном округе на 21 объекте.
ИСТОЧНИК KP.RU