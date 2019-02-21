2019-02-21T10:08:50+03:00
Досуг

Туляков приглашают на выставку картин «Весенняя»

На выставке «Весенняя» представлено 20 картин, выполненных в технике живописи масло
Виктория ЯКУШИНА
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24 февраля 2019 года, в 15:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого состоится открытие выставки картин «Весенняя».

Это первая персональная выставка молодой художницы Екатерины Билаоновой из Москвы.

На выставке «Весенняя» представлено 20 картин, выполненных в технике живописи маслом. Пейзажи и натюрморты, зарисовки из жизни людей, работы по мотивам картин великих художников – живопись художника подкупает искренностью, наполнена добротой и любовью к миру.

Выставка продолжит свою работу до 20 марта.

Справки по телефону:

35-34-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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