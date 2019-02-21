В Центральном округе Тулы прошел митинг
Фото: Администрация Тулы
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20 февраля 2019 года, в преддверии Дня защитника Отечества на территории Всехсвятского кладбища в Туле состоялся торжественный митинг.
В митинге приняли участие начальник главного управления администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев, ветераны ВОВ, члены совета ветеранов ВОВ, туляки.
Участники мероприятия возложили венки у братской могилы воинов, погибших в боях в период 1941-1945 гг.
ИСТОЧНИК KP.RU