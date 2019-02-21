В поселке Петровский вспыхнул дом на двух хозяев

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-21T08:35:42+03:00

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20 февраля 2019 года, в 15:07 в службу спасения сообщили о возгорании дома на двух хозяев на улице Центральная поселка Петровский ГО Тула.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ПСЧ-11 и ПСЧ-4.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия прогорело межкомнатная стена, стены и чердачное помещение закоптилось.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU