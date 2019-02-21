В поселке Петровский вспыхнул дом на двух хозяев
Причина пожара в Туле выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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20 февраля 2019 года, в 15:07 в службу спасения сообщили о возгорании дома на двух хозяев на улице Центральная поселка Петровский ГО Тула.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ПСЧ-11 и ПСЧ-4.
Пламя удалось погасить за 7 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия прогорело межкомнатная стена, стены и чердачное помещение закоптилось.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU