Алексей Дюмин встретился с руководителем Администрации Президента РФ

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-21T08:37:10+03:00

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20 февраля 2019 года, в столице прошла встреча губернатора Алексея Дюмина с руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно.

На встрече обсудили работу губернатора во главе рабочей группы «Промышленность» Госсовета РФ в рамках реализации нацпроектов, а также оценили основные показатели социально-экономического развития Тульской области за 2018 год. В центре внимания оказались демография и социальная политика.

Алексей Дюмин доложил Антону Вайно о мерах, принимаемых в регионе для повышения демографических показателей. Среди них поддержка первых рождений, в том числе продолжение акции «Подарок новорожденному», которая второй год реализуется в регионе на внебюджетные средства.

Губернатор также рассказал о развитии адресного подхода в оказании социальной поддержки. По словам Алексея Геннадьевича, актуализация мер соцподдержки позволит предоставить людям именно ту помощь, в которой они по-настоящему нуждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU