Четыре года назад «Ростелеком» запустил первую точку проекта устранения цифрового неравенства

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-21T08:20:21+03:00

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С начала старта федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) «Ростелеком» подключил в Центральной России к интернету почти две тысячи населённых пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Создаваемая инфраструктура – фундамент для реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

3 февраля 2014 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №9 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи».

Он призван обеспечить доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности, и, прежде всего, в удаленных и труднодоступных районах. УЦН предполагает предоставление услуги передачи данных по Wi-Fi. Первая беспроводная точка доступа была установлена четыре года назад – 17 февраля 2015 года в деревне Михайловское Костромской области.

Дмитрий Ким, врио. вице-президента – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Вместе с оптикой «Ростелекома» в удалённые населённые пункты приходят современные цифровые сервисы, без которых реализация «Цифровой экономики» просто невозможна. Доступность госуслуг в электронном виде, возможность вести бизнес онлайн, рост деловой активности – факторы, влияющие на качество жизни в регионах».

По всей стране «Ростелеком» строит беспроводные точки доступа в интернет. Они обеспечивают возможность передачи данных в радиусе до 100 метров на скорости не менее 10 Мбит/с.

В Тульском регионе в рамках программы УЦН «Ростелеком» с опережением графика в 2018 году завершил работы по организации высокоскоростного доступа в интернет в малых населенных пунктах, численностью населения от 250 до 500 человек. Первая точка доступа в сеть Интернет в регионе заработала в сентябре 2015 года в поселке Александровка Алексинского района. За три года при поддержке правительства Тульской области было построено 224 точки доступа, для чего специалисты компании проложили свыше 600 километров оптики.

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства.

ИСТОЧНИК KP.RU