Сергей Харитонов: В Послании Президента РФ народосбережение обозначено как стратегия государственной политики

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-20T17:01:34+03:00

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Президент Российской Федерации Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. На церемонии присутствовали члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены федерального правительства, главы и председатели законодательных собраний регионов России. Тульскую областную Думу представлял председатель регионального парламента Сергей Харитонов.

– Президент начал Послание с очень важной темы – народосбережение. Это стратегия государственной политики. Это значит, что государство будет делать все, чтобы обеспечить достойное качество жизни людей, защищать, поддерживать, обеспечивать возможность развития для граждан любого возраста, проживающих в любой точке нашей огромной страны, – прокомментировал Сергей Харитонов Послание главы государства. – Отметил для себя еще одну важную мысль, которая прозвучала в речи Президента: о том, что мощным нравственным каркасом нашего общества всегда была и остается семья, в которой воспитываются дети и заботятся о стариках.

Поставлен целый ряд задач в образовании, медицине, социальной политике, экономике, экологии. Обозначены задачи и для законодателей, федеральных и региональных. Некоторые нормативные акты, инициированные Президентом, должны быть приняты в кратчайшие сроки.

Значимым моментом Послания, конечно, является заявление о незыблемости сохранения суверенитета нашей Родины, о безусловной готовности и способности на самом современном уровне обеспечить его защиту. Но, говоря об упрочении обороноспособности России, Президент подчеркнул, что мы – за открытое сотрудничество со всем мировым сообществом. Россия не агрессор, Россия предлагает дружественные взаимоотношения всем мировым партнерам, чтобы в рамках международного законодательства, на основе доброй воли сохранять мир на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU