Юрий Цкипури прокомментировал Послание Президента РФ

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-20T16:58:32+03:00

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В среду, 20 февраля 2019 года, Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. На церемонии в Москве присутствовали члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов и другие.

Мэр Тулы Юрий Цкипури прокомментировал выступление главы государства:

– В своем Послании Владимир Владимирович Путин обозначил стратегический курс развития страны на ближайшую перспективу и задал вектор работы органов власти всех уровней. В Послании затронуты вопросы, которые нашли свое отражение в национальных проектах.

Особое внимание Президент уделил сбережению народа, улучшению демографической ситуации, поддержке семей. В частности, был представлен целый пакет мер содействия рождаемости – это повышение выплат при рождении ребенка, увеличение пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы (сегодня пособие составляет 5,5 тыс. рублей, а с 1 июля ­– 10 тыс. рублей). Особый акцент был сделан на многодетных семьях. Владимир Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных, дополнительно освободив от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Как подчеркнул Президент: больше детей – меньше налог. В Тульской области, как отмечал в своем Послании Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, действует широкая система социальной поддержки – более 90 мер, свыше шестисот тысяч получателей.

Напомню, в Туле также действуют социальные меры поддержки многодетных семей: выделяются земельные участки под строительство жилья, бюджет взял на себя финансовые обязательства по обеспечению участков инженерной инфраструктурой, а домов – индивидуальными источниками жизнеобеспечения.

Еще одно решение, обозначенной главой государства, ­– ипотечные льготы и преференции при налогообложении на землю.

Безусловно, решение демографических проблем, рост продолжительности жизни напрямую связаны со здравоохранением, уровнем доступности и качества медицинской помощи. Мне как врачу с сорокалетним стажем эта тема наиболее близка. Владимир Путин поставил задачу до конца 2020 года охватить медпомощью все населенные пункты России. В данном направлении Тула также занимает лидирующие позиции. Открываются и реконструируются ФАПы, налажена работа выездных бригад врачей. Наша область в числе передовых по внедрению проекта «Бережливая поликлиника», что отметил в своем выступлении глава государства. Данный проект реализуется в области по инициативе главы региона Алексея Дюмина и уже дает свои положительные результаты.

Новый блок, обозначенный в Послании, – изменение системы помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе в стационаре и дома. В Тульской области практика обучения родственников медицинским навыкам по поручению Губернатора ведется с прошлого года. Подобные практики Президент предложил внедрить по всей стране в ближайшие четыре года. Уверен, новые методы оказания медицинской помощи, обозначенные главой государства и реализуемые в регионах, в конечном итоге позволят увеличить продолжительность жизни населения и повысить уровень здоровья людей.

Другие ключевые направления, озвученные в Послании Президента, будут также реализованы в рамках национальных проектов, майских Указов и приоритетных программ. Считаю, что все эти меры позволят улучшить качество жизни всех поколений и обеспечить динамичное развитие нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU