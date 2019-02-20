В Тульской области продлили работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-20T16:55:43+03:00

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Управлением Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о продлении работы «горячей линии» по теме «Профилактика гриппа и ОРВИ» до 10 марта 2019 года

Консультацию специалистов по-прежнему можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам:

- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

ИСТОЧНИК KP.RU