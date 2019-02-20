Пьяный туляк обматерил сотрудников "Скорой" и вывернул палец женщину-полицейскому

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-20T16:50:23+03:00

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела

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Вечером 18 февраля 2019 года в Туле патрульные женщина-полицейский и полицейский-водитель получили от оперативного дежурного сообщение о том, что по адресу: г. Тула, ул. Пролетарская, 28 необходима помощь сотрудникам скорой помощи.

Они прибыли по указанному адресу, где обнаружили пьяного обвиняемого, который материл фельдшеров "Скорой".

Правоохранители потребовали прекратить оскорбления и попросили матершинника проследовать с ними в отдел полиции. Но мужчина "сдаваться" и не думал.

В ответ он начал выражаться и в сторону сотрудников полиции.

Тогда женщина-полицейский сопроводила обвиняемого в автомобиль "Скорой", чтобы в карете и доставить его в отдел, но обвиняемый схватил ее за большой палец левой руки и вывернул его во внешнюю сторону. Тем самым, женщине была причинена физическая боль, а также ушиб.

В результате в отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

В настоящее время обвиняемый задержан. С ним проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU