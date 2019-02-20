В Пролетарском округе Тулы вновь прошел рейд по нелегальной торговле

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-20T16:32:56+03:00

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19 февраля 2019 года, в Пролетарском округе Тулы прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли.

По улице Плеханова было составлено семь протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

В мероприятии приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу, управления по административно-техническому надзору, полиции.

Напомним, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU