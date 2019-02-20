2019-02-20T15:41:40+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина застрял в эскалаторе в тульском ТЦ

На место инцидента были вызваны специалисты
Виктория ЯКУШИНА
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В одном из тульских ТЦ на проспекте Ленина произошло ЧП. Пьяный мужчина застрял в эскалаторе.

Предположительно, мужчина упал на двигающуюся лестницу, когда спускался по ней. После приземления его одежду начало затягивать в механизм эскалатора.

Сработавшая автоматика помогла избежать пострадавшему серьезных травм.

На место были вызваны сотрудники региональной Росгвардии. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "Скорую".

ИСТОЧНИК KP.RU

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