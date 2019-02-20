Пьяный мужчина застрял в эскалаторе в тульском ТЦ
На место инцидента были вызваны специалисты
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В одном из тульских ТЦ на проспекте Ленина произошло ЧП. Пьяный мужчина застрял в эскалаторе.
Предположительно, мужчина упал на двигающуюся лестницу, когда спускался по ней. После приземления его одежду начало затягивать в механизм эскалатора.
Сработавшая автоматика помогла избежать пострадавшему серьезных травм.
На место были вызваны сотрудники региональной Росгвардии. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "Скорую".
ИСТОЧНИК KP.RU