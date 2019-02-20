2019-02-20T15:16:21+03:00
Политика

Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента РФ

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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20 февраля 2019 года, Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ. На мероприятии собрались члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов.

Президент сделал акцент в своем Послании на вопросах внутреннего социального и экономического развития России. Особое внимание глава государства сконцентрировал на задачах, поставленных им в майском указе и развернутых в нацпроектах.

Послание главы государства прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Основной приоритет Послания Президента и нашей региональной политики – это вопросы социально-экономического развития. Нацпроекты должны стать дорожными картами для выполнения задач, поставленных главой государства в майском указе.

Уже создан механизм рабочих групп при Госсовете Российской Федерации, где представители регионов смогут сказать свое слово и быть услышанными. И где мы все вместе будем вырабатывать лучшие практики с учетом региональной специфики.

Еще один очень важный блок – поддержка семей. Президент уделил этому вопросу особое внимание, обозначив целый ряд мер по повышению уровня жизни наших граждан. Это, безусловно, важная и своевременная инициатива.

В Тульской области работают адресные меры поддержки семей с детьми. Мы ориентируемся на реальные потребности семей и постоянно актуализируем региональные меры поддержки. Сейчас готовим новый пакет таких мер. И, безусловно, будем ставить во главу угла задачи, которые нам обозначил Президент.

В целом же хочу отметить, что выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны Посланию Президента в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И, конечно, ключевая цель – достижение нового качества жизни для граждан, которое невозможно без опережающего развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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