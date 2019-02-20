Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента РФ
20 февраля 2019 года, Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ. На мероприятии собрались члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов.
Президент сделал акцент в своем Послании на вопросах внутреннего социального и экономического развития России. Особое внимание глава государства сконцентрировал на задачах, поставленных им в майском указе и развернутых в нацпроектах.
Послание главы государства прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Основной приоритет Послания Президента и нашей региональной политики – это вопросы социально-экономического развития. Нацпроекты должны стать дорожными картами для выполнения задач, поставленных главой государства в майском указе.
Уже создан механизм рабочих групп при Госсовете Российской Федерации, где представители регионов смогут сказать свое слово и быть услышанными. И где мы все вместе будем вырабатывать лучшие практики с учетом региональной специфики.
Еще один очень важный блок – поддержка семей. Президент уделил этому вопросу особое внимание, обозначив целый ряд мер по повышению уровня жизни наших граждан. Это, безусловно, важная и своевременная инициатива.
В Тульской области работают адресные меры поддержки семей с детьми. Мы ориентируемся на реальные потребности семей и постоянно актуализируем региональные меры поддержки. Сейчас готовим новый пакет таких мер. И, безусловно, будем ставить во главу угла задачи, которые нам обозначил Президент.
В целом же хочу отметить, что выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны Посланию Президента в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И, конечно, ключевая цель – достижение нового качества жизни для граждан, которое невозможно без опережающего развития.
ИСТОЧНИК KP.RU