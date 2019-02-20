2019-02-20T15:07:05+03:00
Общество

Жители Тулы могут выбрать общественные пространства для благоустройства

В Туле стартовало рейтинговое голосование
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Туляки могут определить, какие общественные пространства будут благоустроены в городе в 2020 году.

На выбор представлены:

- второй этап благоустройства Кировского сквера,

- общественное пространство в районе улицы Менделеевской,

- площадь перед Городским концертным залом,

- общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов,

- общественное пространство в Центральном переулке.

- Проекты по благоустройству выполняли профессионалы своего дела, - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Это новые подходы, новые стили, новые материалы. Это более современные скверы, которые появятся в нашем городе. Мы проведем комплексную перезагрузку общественных пространств. Лично я сегодня проголосовал за второй этап благоустройства Кировского сквера. Социальный запрос по этому пространству среди жителей очень велик. Это большое пространство, которое станет еще интереснее. С реализацией проекта в Пролетарском округе должна появиться настоящая изюминка.

Рейтинговое голосование за пространства пройдет с 20 по 27 февраля 2019 года.

Отдать свой голос горожане смогут на портале «Открытый регион 71» и на сайте администрации города Тулы.

Также голосование открыто на пяти счетных территориальных участках в главных управлениях по территориальным округам. Дополнительно организованы выездные участки на крупных предприятиях города.

Итоги рейтингового голосования будут подведены 1 марта 2019 года на заседании общественной муниципальной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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