2019-02-20T14:41:09+03:00
Общество

В Туле пройдет патриотический форум «Виват, Россия!»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Туле 21-22 февраля 2019 года пройдет V Открытый детский патриотический форум «Виват, Россия!».

В Форуме примут участие обучающиеся 6-9-х классов из общеобразовательных организаций городов Тулы, Москвы, Вологды, Свердловской области.

В течение двух дней команды будут соревноваться на непростых маршрутах «квестов», бороться за победу на тактической полосе препятствий, спортивных конкурсах, демонстрировать свое творческое и актерское мастерство.

Более 60 волонтеров — учащихся 9-11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» – обеспечат бесперебойную работу на конкурсных площадках Форума, помогая каждой команде на всех конкурсных площадках.

Торжественное открытие Форума пройдет в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля (Атриуме).

ИСТОЧНИК KP.RU

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