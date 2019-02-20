2019-02-20T13:52:36+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»

Одному из водителей потребовалась помощь врачей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

19 февраля в 08.20 на 29 км дороги «ТулаНовомосковск» Киреевского района произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21074» столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ 21140», за рулем которого находился 31-летний мужчина. По предварительной информации, водитель первого авто не выбрал безопасную дистанцию.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21140». Мужчина получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Харитонов: В Послании Президента РФ народосбережение обозначено как стратегия государственной политики
Юрий Цкипури прокомментировал Послание Президента РФ
Помогите найти родственников: в Туле мужчина попал в больницу с потерей памяти
В Тульской области продлили работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ
Пьяный туляк обматерил сотрудников "Скорой" и вывернул палец женщину-полицейскому
В Пролетарском округе Тулы вновь прошел рейд по нелегальной торговле
Пьяный мужчина застрял в эскалаторе в тульском ТЦ
Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента РФ
Жители Тулы могут выбрать общественные пространства для благоустройства
В Туле пройдет патриотический форум «Виват, Россия!»
Родители тульских школьников сдали ЕГЭ
В Тульской области цыганка вынудила пенсионерку взять кредиты