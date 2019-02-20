В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-20T13:52:36+03:00

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19 февраля в 08.20 на 29 км дороги «Тула – Новомосковск» Киреевского района произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21074» столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ 21140», за рулем которого находился 31-летний мужчина. По предварительной информации, водитель первого авто не выбрал безопасную дистанцию.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21140». Мужчина получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU