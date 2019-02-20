Родители тульских школьников сдали ЕГЭ
Участники акции познакомились с процедурой проведения единого государственного экзамена
Фото: Администрация города Тулы
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19 февраля в гуманитарно-математическом лицее туляки приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Вместе с родителями единый государственный экзамен сдавали начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова и директор лицея Вера Сошнева.
Участники акции познакомились с процедурой проведения ЕГЭ, увидели, как проходит регистрация на экзамен, организуется рассадка в аудиториях, как печатаются и сканируются экзаменационные материалы в пунктах проведения экзаменов, как выглядят контрольно-измерительные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU