В Тульской области цыганка вынудила пенсионерку взять кредиты

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-20T13:30:50+03:00

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В Новомосковске представительница цыганского этноса вынудила пенсионерку взять несколько кредитов.

По предварительным данным, мошенница регулярно видела 65-летнюю местную жительницу во дворе многоквартирного дома. Постоянно беседуя, представительница цыганского этноса вошла к той в доверие.

Вскоре злоумышленница предложила пенсионерке оформить на свое имя в банке кредит на максимально льготных условиях. Она убедила женщину, что у нее есть знакомые из числа сотрудников банка и те оформят кредит так, что возвращать деньги нужно будет с минимальными процентами и через длительный промежуток времени.

Поддавшись уговорам, 65-летняя жительница Новомосковска вместе со своей новой знакомой отправилась в банк и оформила кредит. Спустя 2 дня они сделали это снова. Злоумышленница отдавала женщине незначительную часть полученных денег, говоря, что та может не беспокоиться о кредите, так как на оставшуюся сумму она уладит все вопросы, в том числе и с выплатами.

С полученными деньгами в размере свыше 44 тысяч рублей, подозреваемая повторно заходила в офис банка, делая вид, что общается с якобы помогавшим сотрудником. На самом деле, злоумышленница просто оставляла деньги себе.

Спустя месяц после оформления кредитов к пенсионерке стали обращаться из банка. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана и заявила в полицию.

34-летняя представительницы цыганского этноса призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках расследования женщину проверят на причастность к другим возможным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU