2019-02-20T13:11:36+03:00
Происшествия

В Тульской области после тушения пожара обнаружили тело мужчины

Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины
Мария ВЛАСОВА
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Фото предоставлено СУ СК РФ по Тульской областиФото предоставлено СУ СК РФ по Тульской области
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Утром 20 февраля в одном из частных домов в д. Матово Ясногорского района после тушения пожара обнаружено тело 47-летнего мужчины.

Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по статье (убийство).

Следователи видимых признаков насильственной смерти не установили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Что послужило причиной пожара, установит пожаро-техническая экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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