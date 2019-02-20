В Тульской области после тушения пожара обнаружили тело мужчины
Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины
Фото предоставлено СУ СК РФ по Тульской области
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Утром 20 февраля в одном из частных домов в д. Матово Ясногорского района после тушения пожара обнаружено тело 47-летнего мужчины.
Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по статье (убийство).
Следователи видимых признаков насильственной смерти не установили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Что послужило причиной пожара, установит пожаро-техническая экспертиза.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU