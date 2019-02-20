СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-20T11:10:18+03:00

Ее действия выявили полицейские и руководство фирмы

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В Туле задержали сотрудницу кондитерского цеха, укравшую с работы сладости. Предположительно, женщина имела возможность свободного доступа в цех с готовыми изделиями.

Воспользовавшись этим, она вынесла продукцию с территории организации. Ее действия выявили полицейские и руководство фирмы.

У женщины обнаружено и изъято похищенное, она призналась в преступлении. Сейчас полицией выясняются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU