В Туле задержали сотрудницу кондитерского цеха, укравшую с работы сладости
Ее действия выявили полицейские и руководство фирмы
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В Туле задержали сотрудницу кондитерского цеха, укравшую с работы сладости. Предположительно, женщина имела возможность свободного доступа в цех с готовыми изделиями.
Воспользовавшись этим, она вынесла продукцию с территории организации. Ее действия выявили полицейские и руководство фирмы.
У женщины обнаружено и изъято похищенное, она призналась в преступлении. Сейчас полицией выясняются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU