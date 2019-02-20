2019-02-20T11:00:43+03:00
Происшествия

Житель Тульской области напал на улице на женщину и отобрал 300 рублей

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой»
Мария ВЛАСОВА
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Житель Донского днем напал на улице на 35-летнюю женщину. Угрожая ей ножом, он отобрал у нее 300 рублей, после чего убежал. Потерпевшая успела запомнить приметы нападавшего, о чем сразу сообщила полицейским.

Полицейские обнаружили мужчину, похожего по приметам. При дальнейшей проверке подтвердилась его причастность к разбою. 44-летний безработный местный житель, лишь недавно отбывший уголовное наказание за разбой, признался в содеянном.

Правоохранители изъяли вероятное орудие преступления – нож, а также похищенные деньги. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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