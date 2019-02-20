СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-20T10:32:14+03:00

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19 февраля тульский «Трамвайчик дорожной безопасности» совершил очередной рейс. В нем приняли участие воспитанники областного «Центра дополнительного образования детей».

В вагоне трамвая сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным участниками дорожного движения об основах безопасного поведения на дороге в условиях передвижения детей на общественном транспорте с наглядной демонстрацией улично-дорожной сети.

По ходу движения транспорта дети совместно с инспекторами обсуждали опасные дорожные ситуации, которые могут подстерегать их на прогулке или по пути домой, так называемые «дорожные ловушки», с пояснениями и реальными примерами, после чего полностью разбирали механизм как возможно их избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU