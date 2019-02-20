В тульском экзотариуме появился хвостатый блогер Васятка
Крысенок узнает первым все новости экспозиции
Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
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В тульском экзотариуме появился хвостатый блогер Васятка. Крысенок узнает первым все новости экспозиции «Под пологом тропического леса», расположенной в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, и незамедлительно рассказывает их подписчикам в социальных сетях.
Васятке 3 месяца, его шерстка абсолютно белого цвета. Его любимым лакомством называют тыквенные семечки. Свой досуг любит проводить, катаясь на плече сотрудников экзотариума.
ИСТОЧНИК KP.RU