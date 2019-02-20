Житель Тульской области прокатил приятеля в багажнике и отобрал у него карту и деньги
уд назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режим
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Суд признал виновным 24-летнего жителя п. Куркино в грабеже. Пьяный мужчина на автомобиле «Тойота Королла» двигались по дороге вдоль ул. Ленина п. Куркино.
Мужчина вышел из салона автомобиля и открыл багажное отделение, в котором по собственной воле находился его пьяный приятель. Осужденный потребовал передать ему банковскую карту, но получил отказ. Тогда он избил приятеля и силой забрал из внутреннего кармана куртки карту и мобильный телефон стоимостью 1 500 рублей. Материальный ущерб был оценен в 6 500 рублей.
Суд назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU