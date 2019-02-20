Житель Тульской области прокатил приятеля в багажнике и отобрал у него карту и деньги

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-20T09:11:13+03:00

уд назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режим

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Суд признал виновным 24-летнего жителя п. Куркино в грабеже. Пьяный мужчина на автомобиле «Тойота Королла» двигались по дороге вдоль ул. Ленина п. Куркино.

Мужчина вышел из салона автомобиля и открыл багажное отделение, в котором по собственной воле находился его пьяный приятель. Осужденный потребовал передать ему банковскую карту, но получил отказ. Тогда он избил приятеля и силой забрал из внутреннего кармана куртки карту и мобильный телефон стоимостью 1 500 рублей. Материальный ущерб был оценен в 6 500 рублей.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU