В Тульской области сгорел деревянный дом
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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19 февраля в п. Матово Ясногорского района загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:08.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 13 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU