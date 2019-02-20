2019-02-20T08:11:36+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел деревянный дом

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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19 февраля в п. Матово Ясногорского района загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:08.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 13 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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