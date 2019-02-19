В Тульской области москвич ограбил ювелирный магазин на пять млн рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-19T17:02:02+03:00

Суд назначил ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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Суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в разбое.

Осужденный и трое его приятелей подъехали на «Волге» ко входу ювелирного магазина. Зайдя внутрь они направили в сторону продавца и вахтера оружие. После этого последовали 4 выстрела.

Вахтер получил ушибленные раны левой околоушной области с травматическим разрывом барабанной перепонки слева, левого коленного сустава и правой голени, которые в совокупности повлекли причинение средней тяжести вред здоровью.

Затем мужчины похитили из разбитых витрин и стеллажей ювелирного магазина ценности на общую сумму 5 111 611,18 рублей. Материальный ущерб не возмещен.

Суд назначил жителю Москвы 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 000 рублей. Уголовное дело в отношении троих его соучастников выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU