Дорогу по ул. Оборонной в Туле отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-19T16:45:06+03:00

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В план на 2019 год включен комплексный ремонт дороги по ул. Оборонной. По итогам рейтингового голосования объект набрал максимальное количество голосов. Об этом сообщил на оперативном совещании глава администрации Тулы Евгений Авилов губернатору Алексею Дюмину.

Ремонт трамвайных путей по улицам Ф.Энгельса в этом году не запланирован. Выделенные средства не смогут покрыть многочисленные работы, которые требуются данному участку. Среди них - замена и ремонт трамвайных путей, рельсошпальной решетки, разборка покрытия из сборных железобетонных плит, ремонт бортовых камней, смотровых колодцев и т.д. Локальные дефекты дорожного покрытия устраняют регулярно.

Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Оружейной на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Болдина проведен в 2016 году. В случае выявления дефектов их устраняет подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. На участке межрельсового пространства дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения, устраняют в рамках содержания объектов улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU