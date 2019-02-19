СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-19T15:54:47+03:00

18 февраля на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили план ремонта дорог в 2019 году

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В этом году в Туле начнется строительство второй очереди Восточного обвода. Сейчас завершаются все подготовительные процедуры. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава региона Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову проработать вопрос перевода земельных участков на пересечении ул. Ложевая и ул. Металлургов в муниципальную собственность с последующей разработкой проекта по строительству развязки в районе примыкания Восточного обвода к указанным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU