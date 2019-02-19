СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-19T15:42:01+03:00

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Из-за высокой заболеваемости ОРВИ частично приостановили образовательный процесс в 46 классах 22 школ и 14 группах 12 детских садах. Полностью - в одной школе.

С 11 по 17 февраля в области зарегистрировано 9337 случаев гриппа и ОРВИ. В Туле за - 4 468 случаев заболеваний. Показатель выше порога на 5,2%. Среди взрослых порог превышен на 12,2%.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы гриппа типа А. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU