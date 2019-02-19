В Туле ребенку назначили пенсию по потере кормильца за пропавшего отца-алиментщика

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-19T14:37:23+03:00

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Житель Тулы был обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако ни разу не произвел ни одного платежа, с ребенком не общался и скрывался от судебных приставов.

В результате судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об исполнительном розыске должника.

В рамках разыскного дела проверяли все возможные адреса проживания неплательщика как в регионе, так и за его пределами, места работы. Но тщательная разыскная работа результатов не принесла.

Маме ребенка разъяснили, что она имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Женщина так и поступила.

По решению суда отец ребенка был признан безвестно отсутствующим, и теперь его несовершеннолетний сын будет получать страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Отметим, что на сегодняшний день в УФССП России по Тульской области на исполнении свыше года находится 48 разыскных дел в отношении должников по алиментам. В рамках разыскных дел в полном объеме проведены все необходимые исполнительно-разыскные действия, однако место нахождения этих должников не установлено.

7 марта 2018 года Президентом России подписан Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Законом устанавливается, что если розыск должника по алиментам оказался безрезультатным в течение одного года со дня получения последних сведений о нем, и место его нахождения не установлено, то судебный пристав-исполнитель информирует взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъясняет ему право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Таким образом, у семьи безвестно отсутствующих должников по алиментным обязательствам есть право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, так как семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца в соответствии с п.1 ст.10 Федерального закона «О страховых пенсиях». Также в результате признания имущество, принадлежащее должнику, может быть передано взыскателю в доверительное управление.

В настоящее время в Тульской области 47 взыскателей уведомлены о праве на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим, 1 взыскатель проживает на территории иностранного государства.

С заявлением в суд обратилось 22 взыскателя, по результатам рассмотрения 11 должников признаны безвестно отсутствующими. Таким образом, дети начали получать пенсию по потере кормильца. Еще 3 заявления находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU