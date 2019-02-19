В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
Фото: Администрация Тулы
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В работах по аварийно-восстановительному ремонту автомобильных дорог в Туле задействовано 6 бригад.
Ремонт дорог ведется литым асфальтом.
Накануне, 18 февраля, специалисты работали на ул. Л. Толстого, ул. Октябрьской, ул. М. Горького, проспекте Ленина и Восточном обводе. Было отремонтировано более 30 кв. метров.
Сегодня работы проводятся на ул. Болдина, ул. Пролетарской, ул. Новотульской, ул. Советской, ул. Рязанской и Одоевском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU