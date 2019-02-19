2019-02-19T11:20:23+03:00
Происшествия

Тройное ДТП в Тульской области: госпитализирован 55-летний мужчина

Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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18 февраля в 14-40 на 254 км дороги М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 55-летний мужчина на автомобиле «Scania», по предварительным данным, столкнулся с попутным транспортным средством «Daf», под управлением 57-летнего мужчины.

Затем «Daf» въехал в попутный автомобиль «Mitsubishi Pajero», за рулем которого находился 47-летний мужчина. В результате ДТП водитель автомобиля «Scania» с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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