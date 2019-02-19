В Тульской области отец изнасиловал 10-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-19T11:13:57+03:00

Уголовное дело по факту халатности возбуждено в отношении должностных лиц системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних

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Следственный отдел по г. Киреевск СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «халатность».

В Киреевском районе родители не исполняли обязанностей по содержанию своих детей, 12-летнего мальчика и 10-летней девочки. Также были зарегистрированы факты побоев в их отношении.

Семья, как находящаяся в социально-опасном положении, состояла на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО Киреевский район. Мужчина был поставлен на учет в полиции, как родитель, отрицательно влияющий на своих детей.

По версии следствия, несмотря на наличие оснований для лишения мужчины родительских прав должностные лица органов профилактики не приняли надлежащих мер к защите прав несовершеннолетних детей и надлежащую профилактическую работу с семьей не проводили.

В результате со стороны отца в отношении 10-летнего ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время следователи изымают документацию, касающуюся данной семьи, документы на ответственных должностных лиц, проводят допросы свидетелей.

Бездействию каждого должностного лица в рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка, также тщательно будут исследованы причины и условия, способствовавшие совершению преступления, после чего в компетентные органы будут внесены представления.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления, сообщают в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU