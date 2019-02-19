В Тульской области осудили бывшего директора Новомосковского училища олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-19T11:09:41+03:00

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46-летний бывший директор Новомосковского училища олимпийского резерва осужден за растрату в крупном размере, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, в период времени с 17 февраля 2015 года по 09 декабря 2016 года обвиняемый, используя свое служебное положение, дал указание начальнику отдела государственного заказа и документооборота на изготовление документов – контрактов по командированию команд училища на тренировочные сборы и иных документов, дающих право на предоставление из бюджета Тульской области субсидии на выполнения государственного задания. В это же время были подготовлены приказы на командирование спортсменов и тренеров на 2015 и 2016 гг.

По указанию обвиняемого начальник отдела госзаказа и документооборота договорился с гендиректором ООО «Новотур» (фирмой, оказывающей туристические услуги) о заключении контрактов между училищем и данной организацией по командированию сборных.

При этом он сообщил директору турагенства, что обязательства по данному контакту будут исполнены третьей организацией ООО «Центтринформ».

Таким образом, между ООО «Новотур» и ООО «Центтринформ» был заключен договор субподряда. Далее обвиняемый заключил договоры о проведении тренировочных сборов с фирмами - ООО «Диалир», ООО «Аргентум», ООО «Аконта», ООО «Центтринформ», ООО «Новотур», заведомо зная, что данные фирмы не понесут финансовых затрат на оплату проезда, проживания, питания участников данных спортивных мероприятий, а изготовленные по его указанию документы, содержат заведомо ложные сведения.

Затем обвиняемый подписал акты сдачи-приемки оказанных услуг и направил все необходимые финансовые документы в бухгалтерию учреждения. На основании представленных документов из минфина Тульской области были выделены 4 043 298 рублей. После этого деньги были в разных суммах переведены на расчетные счета вышеуказанных организаций, с которыми были заключены контракты.

- В рамках расследования данного уголовного дела допрошены 63 свидетеля, проведено изучение и исследование большого объема бухгалтерской документации, учредительных документов каждого юридического лица, должностных документов ответственных лиц, проведены ряд очных ставок между обвиняемым и свидетелями, - отметили в СУ СКР по Тульской области.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 500 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU