Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-19T11:00:32+03:00

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Банк УРАЛСИБ повысил процентные ставки на сроки 91-1100 дней по срочным вкладам в российских рублях. В среднем, ставки по депозитам Банка УРАЛСИБ увеличились на 0,5 процентного пункта.

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях,в зависимости от суммы и срока вклада,составляют:

По вкладам вида «Доход» – от 6,1% до 7,5% годовых.

По вкладам вида «Рост» – от 5,4% до 6,8% годовых.

По вкладам вида «Комфорт»– от5,1% до 6,5% годовых.

Максимальные ставки по указанным видам вкладовдоступныв рамках пакета услуг «Прайвет».

Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4 – 6,9% годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями сроках открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU