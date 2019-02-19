В тройном ДТП в Тульской области пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-19T09:51:29+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая

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18 февраля в с. Кузовка столкнулись "Скания", "ДАФ" и "Митсубиси". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 14:59.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU