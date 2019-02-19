В тройном ДТП в Тульской области пострадал человек
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 февраля в с. Кузовка столкнулись "Скания", "ДАФ" и "Митсубиси". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 14:59.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU