2019-02-19T09:51:29+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в Тульской области пострадал человек

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 февраля в с. Кузовка столкнулись "Скания", "ДАФ" и "Митсубиси". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 14:59.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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