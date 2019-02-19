На трассе в Тульской области столкнулись "Мерседес" и "МАН"

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-19T09:15:57+03:00

В ДТП пострадали люди

Изменить размер текста: A A

18 февраля на 135 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Мерседес" и "МАН". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 20:00.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU