На трассе в Тульской области столкнулись "Мерседес" и "МАН"
В ДТП пострадали люди
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18 февраля на 135 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Мерседес" и "МАН". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 20:00.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU