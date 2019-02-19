2019-02-19T08:43:42+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XV Региональная научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее»

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Пленарное заседание конференции состоится 19 февраля в 14.30 в уч. корп. № 4, лекторий № 2.

В рамках конференции планируются:

- научно-методический семинар для студентов I курса «Научно-исследовательская работа: от идеи до реализации».

- психолого-педагогический семинар-практикум для студентов «Современные методы диагностики межличностных отношений в коллективе воспитанников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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