В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XV Региональная научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее»
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Пленарное заседание конференции состоится 19 февраля в 14.30 в уч. корп. № 4, лекторий № 2.
В рамках конференции планируются:
- научно-методический семинар для студентов I курса «Научно-исследовательская работа: от идеи до реализации».
- психолого-педагогический семинар-практикум для студентов «Современные методы диагностики межличностных отношений в коллективе воспитанников».
ИСТОЧНИК KP.RU