В Тульской области полыхал дом

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-19T08:43:37+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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18 февраля в р.п. Арсеньево на ул. Бандикова загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:39.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии чере6з 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU