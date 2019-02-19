В Тульской области полыхал дом
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 февраля в р.п. Арсеньево на ул. Бандикова загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:39.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии чере6з 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU